Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Develi ilçesinin gelişimine önemli katkı sağlayacak yeni otobüs terminalinin inşaatına devam ediyor. İlçenin adeta giriş kapısı niteliğinde olacak terminal, bölgenin ulaşım altyapısını modernize ederken, Develi sakinleri de projeden memnuniyet duyuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Develi ilçesinin önemli ihtiyaçlarından biri olan yeni otobüs terminali inşaatını hızla sürdürüyor. Temeli atıldıktan sonra aralıksız bir şekilde devam eden çalışmalar, ilçenin giriş kapısı niteliğinde olacak terminalin Develi’nin gelişimine büyük katkı sağlamasını hedefliyor. Toplamda 6 bin metrekarelik bir alan üzerinde inşa edilen terminalde, bin metrekarelik kapalı alanda çeşitli yapılar yer alacak. Terminal binasında satış birimleri, idari ofisler, teknik odalar ve bekleme alanları bulunacak. Ayrıca, araç yıkama alanları ve şoför dinlenme odalarını içeren bir yapı ile güvenlik noktası ve nizamiye yapısının da yer alacağı proje, Develi’nin modern bir ulaşım altyapısına sahip olmasını sağlayacak. Yapım süreciyle ilgili olarak, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, projenin fiziki gerçekleşmesinin yüzde 40 seviyesine ulaşmış durumda olduğunu kaydetti. Başkan Büyükkılıç, Develi halkına verdiği sözü tutarak ilçeye önemli bir yatırımı hayata geçirdiklerini belirtti. Develi sakinleri de projeye olan desteklerini dile getirerek Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti.

Yeni otobüs terminalinin, hem ulaşımı kolaylaştıracak hem de Develi’nin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayacak bir yatırım olacağı ifade ediliyor.