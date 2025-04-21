Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Yemliha Mahallesi’nde geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 508’incisi gerçekleştirilen ‘Yağmur ve Şükür Duası Programı’na katıldı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, çiftçilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "508 yıldır süren bu güzide gelenek, birlik ve beraberliğin, toprağa ve emeğe verilen değerin göstergesidir. Anadolu’nun bereketli topraklarında emeğiyle üretim yapan hemşehrilerimize, bölgemiz, ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı, bereketli bir yıl diliyorum" dedi.

Hafta sonunu Yemliha’da geçiren Başkan Çolakbayrakdar, mahalle muhtarlığı tarafından her yıl bahar mevsiminde organize edilen Yağmur ve Şükür Duası Programı’na katıldı. Bölge sakinleriyle keyifli sohbetler gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların hal ve hatırını sordu, çocuklarla yakından ilgilendi. Geleneksel yağmur dualarının kabul olması temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Kıymetli hemşehrilerim, bugün Yağmur ve Şükür Duası için yine hep birlikteyiz. Yemliha’mızın asırlardır süregelen bu güzide geleneğini yaşatmanın mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Tam 508 yıldır devam eden bu kültürü birlik ve beraberlik içinde sürdürmek, bizler için büyük bir nimet. Bugün burada Rabbimizden rahmet diliyoruz. Toprağımızın yağmurla buluşmasını, ürünlerimizin bereketlenmesini niyaz ediyoruz. Emeklerimizin karşılığını alabilmek, ektiğimiz tohumların yeşermesi ve mahsullerimizin bollukla sofralarımıza ulaşması için dua ediyoruz. İnşallah bu yıl da bereketli bir sezon geçiririz. Bölgemiz, ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı, bereketli bir yıl olmasını temenni ediyorum."

"Çiftçimizin alınterine sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Açıklamasında, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını hızlıca karşılamanın önemine değinen Başkan Çolakbayrakdar, "Farklı ihtiyaçları olan vatandaşlarımızı memnun edebilecek çözümler üretmeye devam ediyoruz. Kırsal mahallelerimize daha iyi hizmet sunmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz ve mahallelerimizin değerlerine değer katıyoruz" diye konuştu. Çiftçinin her zaman yanında olduklarını bir kez daha vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Anadolu’nun bereketli topraklarında ekmeğini topraktan kazanan hemşehrilerimize bol ve bereketli bir yıl diliyorum" şeklinde konuştu.

Program, ‘Başkan Sizi Dinliyor’ etkinliği kapsamında vatandaşların talep ve önerilerinin dinlenmesiyle sona erdi.