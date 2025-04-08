Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) deplasmanda oynadığı Ceyhan 1967 Spor’a mağlup olan Develigücü’nde, yenilen goller ve kaçan penaltının üzüntüsü hakim. Mağlubiyete rağmen kırmızı siyahlılar, kalan 4 maçı kazanıp Play-Off’a yükselmek istiyor.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta bulunan Develigücü, geride kalan hafta Ceyhan 1967 Spor maçını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Müsabakada ilk golü bulmasına rağmen ilk yarıda kalesinde gördüğü gollere yanıt veremeyen ve son dakikada penaltı atışını gole çeviremeyen Develigücü takımında moraller bozuk.

Develigücü Başkanı İbrahim Şimşek, maç sonrası yaptığı açıklamasında mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi. Başkan Şimşek, "Mağlubiyeti hak etmedik. Yediğimiz basit goller ve son dakika içerisinde kaçırdığımız penaltı maalesef mağlubiyetimize zemin oldu. Üzgünüz. Bunu telafi etmek için kalan maçlarımızı kazanmalıyız" dedi.