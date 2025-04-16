Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Develigücü, Play-Off grubuna kalma yolunda ilerlerken ilçe protokolünden ve halkından destek istiyor. Kulüp Başkanı İbrahim Şimşek, "İlçemizi yönetenlerin desteğini görmek istiyoruz" dedi.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta mücadele veren Develigücü, kalan 3 haftada ilçe protokolünden ve halkından destek görmek istiyor. Kırmızı-siyahlılar, Play-Off grubuna yükselmeyi hedef seçti. Develigücü başkanı İbrahim Şimşek, "Şehit Kamil Belediyespor maçını da kazandık. Kaldı 3 maçımız. Buradan da en kârlı bir şekilde ayrılıp Play-Off grubuna yükselmek istiyoruz. Bu noktada ilçe protokolünden, sevgili halkımızdan destek görmek istiyoruz. Bizi yalnız bırakmasınlar. Verilen sözler yerine getirilsin. Bu takım benim değil, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızın değil. Bu takım, tüm ilçenin, şehrimizin. Biz, şehrimizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil ederken yalnız bırakılmak istemiyoruz" dedi.

Develigücü, bu hafta sonu deplasmanda Gaziantepgücü ile karşılaşacak. Ardından sahasında Adaletgücü’nü konuk edecek kırmızı-siyahlılar son hafta Suvermez Kapadokya ile karşılaşarak klasman grubunu noktalayacak.