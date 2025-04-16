Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın öncülüğünde, Kayseri’yi satranç merkezi haline getirme ve Türkiye şampiyonları yetiştirme hedefiyle hayata geçirilen Satranç Eğitim ve Turnuva Merkezinde ilk ders zili çaldı. Merkezde çocuklarla bir araya gelerek sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, "Strateji, sabır ve zekâyı geliştiren satrancı şehrimizde daha geniş kitlelere ulaştırmak, ulusal ve uluslararası başarılar elde edecek Türkiye Şampiyonları yetiştirmek istiyoruz" dedi.

Cırgalan Mahallesi’nde bulunan Kocasinan Belediyesi Satranç Eğitim ve Turnuva Merkezi’nde, Başkan Çolakbayrakdar’ın katılımıyla ilk ders zili çaldı ve 6 yaş üzeri çocuklar için düzenlenen satranç kursları başladı. Çocuklarla tek tek ilgilenip sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, merkezin önemine dikkat çekerek, "Bugün Kocasinan Belediyesi Satranç Kulübü’nde ilk ders heyecanını birlikte yaşadık. Satranç merkezimizde, 6 yaş ve üzeri çocuklarımız için eğitimlere başladık. Sekiz hafta sürecek olan bu kurslar boyunca çocuklarımız satranç eğitimi alacak ve ardından, inşallah, Kocasinan Spor Kulübü çatısı altında müsabakalara katılacaklar. Amacımız; çocuklarımızın bedenen, zihnen ve ruhen gelişimlerini desteklemek. Bu doğrultuda onlara gereken tüm desteği vermeye kararlıyız. Satranç kulübümüz aracılığıyla, çocuklarımızın daha nitelikli eğitim faaliyetleri içinde yer almalarını sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimize kazandırdığımız bu önemli merkezle; strateji, sabır ve zekâ geliştiren satranç sporunu daha geniş kitlelere ulaştırmak ve Türkiye Şampiyonları yetiştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Aileler ise bilime ve eğitime büyük destek ve önem veren, çocukların her zaman yanında olan Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Çocuklar da satrancın zeka gelişimine büyük katkı sağladığını belirterek, bu tesisi kendilerine özel olarak tahsis eden Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkürlerini iletti.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi tarafından hizmete sunulan Satranç Eğitim ve Turnuva Merkezi, alanında uzman eğitmen kadrosuyla çocuklara satrancı sevdirmeyi ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor. Eğitimlerin 8 hafta süreceği, kurs sonunda başarılı olan öğrencilerin Kocasinan Spor Kulübü bünyesinde satranç müsabakalarına katılacağı bildirildi.