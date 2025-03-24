Bölgesel Amatör Lig’de bulunan Develigücü haftayı maç yapmadan geçirirken 6.sıraya geriledi.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta Play-Off yarışı veren Develigücü, puan tablosunda 6. sıraya geriledi. Ligin 24. haftasını maç yapmadan geçen kırmızı siyahlılar, rakiplerinin puan topladığı haftada 6.sıraya geriledi.

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Kilis Belediyespor’un deplasmanda Adaletgücü ile golsüz berabere kaldığı haftada Ceyhan Belediyespor’un 3-0’lık, Şehit Kamil Belediyespor’un 3-2’lik, Suvermez Kapadokya’nın 2-0’lık galibiyetinin bulunduğu haftayı maç yapmadan geçen Develigücü 46 puanda kaldı.

Grupta ilk 3 takım arasında yer almayı hedefleyen Develigücü, ligin 25.hafta maçında sahasında Hatay ekibi İnce Gençlikspor ile karşılaşacak.

Kaynak: İHA