Hacılar Belediyesi, ilçenin çehresini değiştirecek ve yaşam kalitesini artıracak önemli bir adımı daha hayata geçirdi. İlçede modern ve güvenli yaşam alanları oluşturmak amacıyla planlanan 4 bloktan oluşan konutlar ve bir ticaret merkezi projesinin ihalesi başarıyla gerçekleştirildi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, projenin hem sosyal hem de ekonomik anlamda ilçeye büyük katkı sağlayacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Hacılar’ımızın daha modern konutlara sahip bir ilçe olması adına yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yeni konut ve ticaret merkezi projemizle vatandaşlarımızın çağdaş yaşam alanlarına kavuşmasını hedefliyoruz. Aynı zamanda bu yatırımlar, ilçemizin ticari hayatını da hareketlendirecek."

Hacılar Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, kentsel dönüşüm sürecine ivme kazandıracak. Proje kapsamında 4 bloktan oluşan betonarme konutlar ve bir adet modern ticaret merkezi inşa edilecek. Bu sayede hem konut ihtiyacı karşılanacak hem de ekonomik canlılık desteklenecek.

İnşaat süresi yer tesliminden itibaren 400 gün olarak belirlenirken, ihale sürecinin ardından 5 gün içinde çalışmaların başlaması planlanıyor.

Hacılar Belediyesi Toplantı Salonu’nda açık ihale usulüyle düzenlenen ve Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yapılan ihaleye, yeterlilik şartlarını sağlayan 9 firma teklif verdi. İhale komisyonunun değerlendirme süreci devam ederken, nihai sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Başkan Bilal Özdoğan, ilçeye kazandırılacak bu yeni yaşam alanlarının, Hacılar’ın geleceği için önemli bir yatırım olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bu proje ile hemşehrilerimize modern yaşam alanları sunacağız. Aynı zamanda ticaret merkezimizle ekonomik hareketliliği de artıracağız. En kısa sürede inşaatı tamamlayıp halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun."

Hacılar Belediyesi, kentsel dönüşüm ve modern şehircilik hedefleri doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.