Kayseri’nin Develi ilçesinde Gazze için hayır panayırı düzenlendi.

İlçe meydanında düzenlenen etkinlikte dev ekran kurularak vatandaşlara Gazze halkının yaşadığı zorluklar gösterilirken, yardım etmek isteyen vatandaşlar için de stant açıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kuddusi Vakfı Sorumlusu Mustafa İlican, "Filistin’deki kardeşlerimize mazlum kardeşlerimize denizde bir damla misali, onların yaralarına azda olsa merhem olabilmek için hayır panayırı düzenledik" ifadelerini kullandı.