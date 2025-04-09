İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında hükümetin politikalarını eleştirerek iktidara, "Cehaletin, irfansızlığın, yolsuzluğun, yoksulluğun, acının, faydacılığın iktidarısınız!" diyerek meydan okudu.ANKARA (İGFA) - TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ı rahmetle anarak başlayan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında hükümetin politikalarını sert sözlerle eleştirdi.

Ramazan Bayramı'nın çalışan, emekli, işçi, işsiz, "haksız, hukuksuz ve keyfi şekilde" tutuklu ve gözaltında bulunanlar için bayram olarak kutlanamadığını söyleyen Dervişoğlu, "Vatandaşın halini şimdi anladınız mı?" diye sordu.

Bazı bakanların bayram tatilindeki alışveriş görüntülerini anımsatan Dervişoğlu, "Boykotun yerli ve milli olmadığını anlatmak için kendilerini telef ettiler. Vah ki vah...Etiketleri görünce vatandaşın halini şimdi anladınız mı? Şimdi bayram ikramiyesi diye verdiğiniz bin liralık zammı anladınız mı? Hala anlamadıysanız söyleyeyim. Mart ayı enflasyonu ile emekli maaşlarından 1500, asgari ücrette ise yılbaşından bu yana 2 bin 200 lira eridi. Memurlar ise yaklaşık 6 bin lira kaybetti. Danışmanlarına cep telefonuyla market videosu çektiren bakanlara soruyorum. Şimdi vatandaşın halini anladınız mı?" diye konuştu.

Türkiye'nin bu yönetim anlayışını hak etmediğini belirten Dervişoğlu, iktidarı sert sözlerle eleştirerek adeta meydan okudu.

"İftirayla makam, dalaverayla mal sahibi oldunuz. Siz buna Asım’ın nesli mi diyorsunuz?" diye seslenen Dervişoğlu, "Ben sizi, sizle yüzleştireyim. Aynada görmediğinizi ben size göstereyim. Cehaletin iktidarısınız! İrfansızlığın iktidarısınız! Yoksulluğun iktidarısınız! Parasızlığın değil, Bencillikten gözü dönmüşlüğün iktidarısınız. Acının iktidarısınız! Gözyaşı dökmemişliğin değil, Akıtılan her göz yaşını şişeleyip satmanın iktidarısınız" dedi.

"Siz bu milletin arasına atılmış bir tefrikasınız" diyen Dervişoğlu, "Büyük Türk milleti artık her şeyin farkında. Tefrika sökülüp atılacak. Yürekler toplu atacak ve siz, bir daha dönmemek üzere yıkılıp gideceksiniz!" diye konuştu.