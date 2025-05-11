Hatay’da faaliyet gösteren Güneyler Altın ve Mücevherat, depremzede kadınların Anneler Günü’nü kutlayarak hediye çeki ve çiçek dağıtımı gerçekleştirdi.

Güneyler Altın ve Mücevherat, depremin yıktığı Hatay’da yürüttüğü sosyal faaliyetlerle afetzede vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Deprem bölgesinde buruk geçirilen Anneler Günü sürecinde afetzede anneleri unutmayan Güneyler Altın ve Mücevherat, kadınlara hediye çeki ve çiçek dağıtımı gerçekleştirdi. Kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere zorlu mesai yürüten hastane personelini ve hasta yatağındaki anneleri de unutmayan 3 ekip, kentin çeşitli noktalarında dağıtım yaptı.

Güneyler Altın ve Mücevherat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güney, toplumun yapı taşı anneleri onure etmek istediklerini belirterek, "Deprem bölgesindeyiz, Anneler Günü vesilesiyle bazı annelerimizin evlatlarından alamadıkları çiçeklerini biz vermek istedik. Başkaları tarafından hatırlanmak isteyen afetzede kadınların Anneler Günü’nü bu şekilde kutlamak istedik. Güneyler Altın ve Mücevherat olarak Anneler Günü’ne özel elimizin yetiştiği, gözümüzün gördüğü ve aklımıza gelen tüm kadınlara çiçeklerimizle ulaştık. Toplumumuzun yapı taşı annelerimizi onure etmek istedik. Hafta başından beri 3 ekip olarak İskenderun, Antakya ve Altınözü olmak üzere Hatay’ımızın ilçelerinde çiçek dağıtımı gerçekleştirdik. Kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere evlere kadar çiçek ve hediye çeki dağıtımı gerçekleştirdik. Anneler Günü kutlamamızla çok ciddi güzel dönüşler aldık. Hatırlanmak kadınların hoşuna gidiyor, biz de bu imkanı kadınlara verdiğimiz için gurur ve onur yaşıyoruz. Anneler Günü sadece bir gün olarak algılanmamalıdır. Peygamber Efendimizin ‘Cennet anaların ayaklarının altındadır’ sözlerini dikkate almak oldukça önemlidir" dedi.