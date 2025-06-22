Hatay’da asrın felaketinde yıkılan ve Anadolu’da inşa edilen ilk cami olduğu bilinen Habib-i Neccar camiinde restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları hızla devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da asrın felaketinin izleri hızla siliniyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı’nın koordinesinde bir yandan afet konutlarının inşası sürerken bir yandan da menedeniyetler beşiği olan kentteki tarihi yapılar ayağa kaldırılıyor. Depremde yerle bir olan ve Anadolu’daki ilk cami olarak bilinen Antakya ilçesi Kurtuluş Caddesi’ndeki Habib-i Neccar Camii’nde kısa sürede restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarına başlanılmıştı. Vali Masatlı, tarihi camide devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Özgün mimari yapısına sadık kalınarak sürdürülen çalışmalarda zemin döşemelerinden duvar onarımlarına, minare örgüsünden iç mekan düzenlemelerine kadar birçok alanda hassasiyetle yürütülen uygulamalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Masatlı, sürecin titizlikle takip edildiğini belirtti.

Habib-i Neccar Camii’nde yürütülen kapsamlı restorasyonla birlikte yalnızca bir ibadethanenin değil, aynı zamanda Antakya’nın kültürel ve tarihi mirasının da yeniden ayağa kaldırıldığını vurgulayan Vali Masatlı, eserin aslına uygun şekilde yeniden ihyasıyla birlikte kente değer katan önemli bir yapının daha halkla buluşacağını ifade etti.