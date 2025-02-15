Edremit Belediyesi ve Edremit Çevre Derneği ile birlikte düzenlenen "Deprem’e Karşı Dirençli Kent Paneli" yoğun katılımla gerçekleştirildi. Alanında uzman konuşmacılar, deprem riskine karşı alınması gereken önlemler ve dirençli kentlerin oluşturulması konusunda önemli bilgiler paylaştı.

Panele katılan uzmanlar, Türkiye’nin deprem kuşağında yer aldığını hatırlatarak, şehirlerin afetlere karşı dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Katılımcılar, güncel bilgileri dinleme ve mevcut bilgilerini tazeleme fırsatı buldu.

Panelin ardından açıklamalarda bulunan yetkililer, deprem bilincinin toplumda yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekerek, "Deprem öldürmez, tedbirsizlik öldürür" anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. Edremit’in depreme karşı dirençli bir kent haline getirilmesi için uzmanlar ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışmalara devam edileceği belirtildi.