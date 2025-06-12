İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fahrettin Kaya, 6 Şubat depremlerinde tüm dünyanın dikkatini çeken Türk milletinin dayanışma ve yardımlaşmasını, "Sivil Toplumun Gücü" isimli kitabında ele aldı.

Kayanın iki yıl emek vererek hazırladığı sivil toplumun Türkiye’deki yerini, tarihsel gelişimini ve devletle olan ilişkisini ele aldığı kitabı ‘Sivil Toplumun Gücü’ yayımlandı. Kaya eserinde Türk milletinde sivil toplum kültürünün geçmişi, gelişimi ve günümüzde geldiği noktayı değerlendirdi. Sivil toplum örgütlerinin özellikle 6 Şubat depreminde üstlendiği büyük role dikkat çekti. Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin yapısı ve önemine vurgu yapılan eser aynı zamanda Türkiye’nin gelecekteki sivil toplum vizyonuna da ışık tutuyor.

Kaya kitabıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bu kitap tarihten gelen kültürümüzün ve inancın bize yüklediği misyonu ortaya koyan bir eserdir. Emperyal güçlerin yüzyıllardır başta Orta Doğu Kuzey Afrika ve dünyanın her köşesinde uyguladıkları değişimler hükümetlere karşı yaptıkları operasyonlar toplumların genetik kodlarıyla oynadıkları bir alan olan sivil toplumu detaylıca ele aldım" şeklinde konuştu.