Tübitak Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından bu yıl ilk kez açılan 4006-C Bilim Fuarları Festivali Çağrısı kapsamında Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce düzenlenen bilim fuarı, Vali İsmail Ustaoğlu, protokol üyeleri, danışman öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların yoğun katılımıyla bir AVM’de gerçekleştirildi.

Balıkesir merkez ilçeleri Altıeylül ve Karesi’ de ki 13 okuldan, 186 öğrenci ve 84 danışman öğretmenin hazırladığı 70 proje, fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Bilimsel farkındalığı artırmak, öğrencilerin disiplinler arası etkileşim kurmasını sağlamak ve bilimsel merakı teşvik etmek amacıyla düzenlenen festival, büyük ilgi gördü.

Programda konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Murat Demir, bilimsel düşüncenin yaygınlaştırılmasında bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi: "Bugün burada, bilimsel düşüncenin yaygınlaşmasına katkı sunmak ve öğrencilerimizin heyecanla hazırladığı projeleri sizlerle buluşturmak amacıyla bir araya geldik. Tübitak tarafından bu yıl ilk kez açılan 4006-C Bilim Fuarları Festivali Çağrısı kapsamında, Altıeylül ve Karesi ilçelerimizdeki 13 okulumuzdan 186 öğrencimizin 70 projesi sergilenmektedir. Bu projeler, sadece akademik birer ürün değil; aynı zamanda merakın, emeğin ve araştırmanın bir sonucudur."