HAKKARİ (İHA) –Hakkari’de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına 3 bin 821 öğrencinin katılacağı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen merkezi sınav, 15 Haziran Pazar günü Hakkari genelinde 221 salonda gerçekleştirilecek. Sınava katılacak toplam 3 bin 821 öğrenci daha iyi bir lisede okuyabilmek için ter dökecek. Sınavda 491 öğretmen ise görev alacak.

LGS öncesinde İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz başkanlığında; bölge yürütme kurulu, il temsilcileri ve sınavın yapılacağı okul müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda hiçbir öğrencinin mağdur edilmemesi gerektiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, başarılı bir sınav süreci geçirilmesi temennisinde bulundu. Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dileyen Yılmaz, sınav sürecinin koordinasyon ve uygulamasında görev alacak yönetici, öğretmen, güvenlik, kurye, destek görevlisi ve tüm personele de kolaylıklar diledi.