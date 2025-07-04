6 Şubat Depremlerinde ağır hasar gören 50 yıllık Atatürk Stadyumu ve beraberindeki 2 spor tesisi yerine yenisi yapılmak için yıkım işlemi başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak için Adıyaman merkez ve ilçelerinde gençlik ve spor yatırımlarını bir bir hayata geçiriyor.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı aracılığıyla Adıyaman’a yapılacak olan yatırımların protokolü geçtiğimiz hafta Ankara’da AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, TBMM Başkanlık Divan Katip Üyesi ve Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Adıyaman Milletvekilleri Doç. Dr. Resul Kurt, Hüseyin Özhan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş’in katılımıyla imzalandı.

Adıyaman Kabcami Mahallesinde yer alan Atatürk Stadyumu, Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu, 100. Yıl Yüzme Havuzu yıkılmaya başlandı. Yüzme havuzu tamamen yıkılırken, kentin spor hafızası ve bir çok sportif başarıya ev sahipliği yapan Atatürk Stadyumu’nda tribünlerin çatılar sökülmeye başlandı.

Aynı bölgede olan tesislerin yerine yenisinin yapılması için projelendirme çalışmaları başlarken, yıkım çalışmaları başladı.

Ağır hasarlı 5600 taraftan kapasiteli stadyumun yerine 10 bin taraftar kapasiteli stadyum yapılacak. Aynı bölgede yarı olimpik yüzme havuzu ve 765 seyirci kapasiteli spor salonu yapılacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "6 Şubat asrın felaketi depremleri sonrası ilimizde birçok yapının izleri silinirken bugün yine tarihi bir ana şahitlik ediyoruz.

Deprem sonrası ağır hasar alan Atatürk Stadyumu, kapalı yüzme havuzumuz ve spor salonumuzun bu gün yıkım çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Depremden bu yana son 2 yıldır müthiş bir tesis atağıyla beraber ilimizdeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı tüm tesislerimizde gerek bakım onarım, gerekse de yeniden yapım, yapımı devam eden tesislerimizde şuan son sürat atağa kalkmış bulunmaktayız.

Tabi bu süreçte inşallah çok kısa bir süre içerisinde yıkım çalışmaları tamamlandıktan sonra yeni tesislerin yapımı ile ilgili süreçlerde şuan başlamış durumda. Mevcut stadyumumuz 5 bin 600 koltuk kapasiteliydi, şimdi yüzde yüz artışla 10 bin kişilik stadyumu inşallah yeni modeliyle yapılacak ve çok kısa bir süre içerisinde inşallah sporseverlerin hizmetine sunulacaktır" diye konuştu.