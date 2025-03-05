İstanbul Beykent Üniversitesi, Deprem Haftası’nda farkındalık oluşturmak amacıyla deprem gerçeğini ve oyun dünyasını birleştirdi. Birçok fakülteden bir araya gelen öğrenciler, depremle ilgili farklı noktaları ön plana çıkaran oyunlar tasarladı.

İstanbul Beykent Üniversitesi, 3-4 Mart 2025 tarihleri arasında "BetaJam: Deprem Farkındalığı" etkinliği gerçekleştirdi. İstanbul Beykent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yalçın Kırdar ve İletişim Fakültesi Dekanı Ece Baban’ın yaptığı açılış konuşmalarının ardından "İstanbul’da Deprem Gerçeği" ve "Bilgi Çağında Oyun ve Anlatı" başlıklı iki oturum gerçekleştirildi. Uzmanların yer aldığı panelin ardından 10’arlı takımlardan oluşan toplam 100 öğrenci, 24 saat boyunca deprem farkındalığı oluşturacak oyunlar tasarlamak için ter döktü.

"Korku yönetimi yerine proaktif iletişimi geliştirmek istiyoruz"

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Kırdar, projeyle ilgili bilgi vererek, "Ülkemiz maalesef bir deprem ülkesi, bunu hepimiz kabul ediyoruz. Fakat bunu korku yönetimiyle, afetleri veya karşılaşılan krizleri vurgulayarak veya acıları anmak yerine biz önlem almak için proaktif iletişim yöntemlerini geliştirmek istiyoruz. Bunun içinde İstanbul Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi, özel bir etkinlik düzenledi. Öğrencilerimiz, oyunlarla bilinç ve farkındalık oluşturarak aslında topluma katkı sunmayı hedefliyor. Bunun için de iki gün boyunca hem eğitim aldıkları hem de uygulama yaptıkları güzel bir eğitime tabi olacaklar" dedi.

Prof. Dr. Kırdar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında birbiriyle çelişiyormuş gibi görünen iki kavramı, oyun ve depremi birleştirerek topluma bu oyunları sunmak istiyoruz. İlk önce burada uygulamasını yapacaklar. Ardından öğrencilerimiz aracılığıyla ilk önce dersler sonra da bilinçlendirme etkinliği sunmak istiyoruz. Aslında YÖK’ün uygulamaya başladığı bir bilim iletişimi. Yani üniversitelerde üretilen bilimlerin üniversiteler arası ortamlara, üniversite dışına ulaştırma çalışmaları var. Bu kapsamda da aslında biz bunu bilim iletişimi etkinliği olarak topluma sunmak istiyoruz."

"Dijital oyunları yararlı bir şekilde kullanacağız"

İstanbul Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Ece Baban ise, "İçinde bulunduğumuz eğitim dünyasında her kanalı, her platformu hem insanları bilinçlendirmek, bilgilendirmek hem de eğitime hizmet için kullanmak açısından Betajam etkinliği yapıyoruz. 100 kişilik 10’ar takımdan öğrenciler bir araya geliyorlar ve deprem farkındalığıyla ilgili bir oyun tasarlıyorlar. Biliyoruz ki dijital oyunlar özellikle gençlerin çok fazla zaman geçirdiği alanlardan biri. Bunu en faydalı şekilde hizmet olarak sunabilmek için öğrencilerimiz yarışacaklar. Deprem farkındalığıyla ilgili olarak deprem anında neler yapabiliriz, depremle ilgili bilinçlenmek için nelere dikkat etmek gerekir, bu konularla ilgili oyun tasarlayacaklar. Bunun çok önemli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sadece burada sınırlı kalmayacak ve bunun bir akademide gerçekleşiyor olması da ayrıca önemli. Bu tür faaliyetleri de çoğaltarak ülkemizde ihtiyaç duyduğumuz, farkındalık kazanmamız gereken hangi konular varsa o konuları dijital platform üzerinden en azından bu yarışmalarla hem dikkat çekmek hem de hizmet etmek istiyoruz" dedi.

"Bu eğitimler bir refleks haline gelirse deprem risk olmaktan çıkar"

İstanbul Beykent Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Eray Dinç, dijital oyun tasarımı, mimarlık, çevre planlama ve psikoloji bölümlerinden öğrencilerin bu projede bir araya geldiğini belirterek, "Bir konu hakkında eğitim almazsanız o konudan korkarsınız. Bu noktada deprem korkulacak bir şeyden ziyade doğru önlemler alınırsa ve bu eğitimler bir refleks haline gelirse, bir risk olmaktan çıkan sıradan bir doğa olayı haline gelir. Biz de burada genç nesille beraber dijital oyunun gücünü, iletişim gücünü ve genç kuşağın yeteneğini kullanarak deprem farkındalığıyla alakalı oyunlar üretmek istiyoruz. Hem İstanbul hem Türkiye genelinde çözümler üreteceğiz. Çevre planlamayla alakalı oyunlar, deprem öncesi, deprem esnası, deprem sonrasıyla alakalı projeler üreterek oyunun o simülasyon gücü, farkındalık oluşturmasıyla alakalı önemli projeler üretmek istiyoruz. Daha sonra bilgisayar oyuncuları internet üzerinden bu projeleri deneyimleyebilecekler" ifadelerini kullandı.