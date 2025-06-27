Türkiye genelinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Depozito Yönetim Sistemi Uygulaması için belirlenen 7 ilden birisi olan Gaziantep’te, Depozitosu Olan Ambalaj (DOA) cihazı hizmet vermeye başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ülke genelinde uygulamaya hazırlanılan Depozito Yönetim Sistemi için öncü kurumlardan birisi oldu. Bölgede pilot il olan Gaziantep’te yerli ve milli olarak üretilen Depozitosu Olan Ambalaj (DOA) cihazı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Beyaz Masa Bölümü’nde kurularak açıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen proje, çevreyi kirletebilecek ürünlerin ve ambalajların ücretine, belirli bir depozito bedeli alınarak, bu ürünlerin kontrolsüz bir şekilde çevreye bırakılması yerine, tüketicilerin katılımıyla kontrol altında ve düzenli bir şekilde toplanmasını amaçlıyor.

"Çevre ile ilgili yapılan her şeyde öncülük yapmak, bu konuda bütün şehri hazırlamak istiyoruz"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Depozito Yönetim Sistemi Uygulaması’nda bölgedeki pilot tek şehir olduklarını belirterek, "Çevre Bakanlığımızın yaptığı çok önemli bir çalışma var. İlk kurgulamalarını EBRD’nin tek yeşil şehri olan Gaziantep’e getirdi başkanımız. 7 şehirden bir tanesiyiz. Çevre ajansını kuran en hızlı ülkelerden biriyiz. Bu şehre Ocak ayında bir damla yağmur yağmadı. Bütün dönemlerin en sıcak gününü yaşadık. Doğayı ve çevreyi korumak bizim artık en büyük görevimiz. Hem bize emanet hem de yarınlarımız için büyük bir görev. Çevre ile ilgili yapılan her şeyde öncülük yapmak, bu konuda bütün şehri hazırlamak istiyoruz. Şimdi uygulama zamanı" dedi.

"Gaziantep’in bu süreçteki katılımı, teşviki, desteği önemli"

Çevre Ajansı Başkanı Ferhat Pirinçci de programda yaptığı konuşmada bilgiler vererek, "Programda Gaziantep 7 ilimizden birisi. Bugün itibariyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasındaki bu makinalarla bu süreç resmen Gaziantep’te başlamış oldu. Fatma Şahin’e ev sahipliği için çok teşekkür ederim. Gaziantep’in bu süreçteki katılımı, teşviki, desteği önemli. Çok kısa sürede Gaziantep Modeli diğer illerimizle beraber devreye girecek. Bu proje, büyük ölçüde artık çöpe, doğaya atılan şişeleri sağlıklı bir şekilde toplanmasını, doğaya karışmamasını hatta ham madde olmasını sağlayan bir proje" ifadelerine yer verdi.

Belirlenen etiketli şişeler için adet başına 25 kuruş yansıtılacak

Vatandaşların, projeden yararlanmak için DOA uygulamasını mobil cihazlarına yüklemesi, DOA kart temin etmeleri veya T.C. kimlik kartı numarası ile sistemden yararlanması gerekiyor. DOA Cihazı’nın konumlandırıldığı noktalarda Depozito Yönetim Sistemi işaretine sahip boş depozitolu ambalajlarını getiren tüketicilerin hesabına iade ettikleri ambalajlı şişe adedi başına teşvik bedeli olarak 25 kuruş yansıtılacak.

Yüklenen bakiyeler karekod kullanılan pos cihazından değerlendirilecek

Tüm finansal akışlar Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın alt yapısı üzerinden DOA mobil uygulaması altında e-cüzdan entegrasyonu ile yürütülecek. Biriken bakiye banka hesaplarına da havale edilebilecek. Tüketiciler tüm bu işlemleri gerçekleştirecekleri mobil uygulamadan e-cüzdan hizmeti olarak faydalanabilecek. Öte yandan vatandaşlar hesaplarındaki bakiyeyi POS cihazı/karekod kullanılan her yerde değerlendirebilecekler.