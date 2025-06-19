DENİZLİ (İHA) – Denizlispor yönetimi, eski başkanlardan Mehmet Uz döneminde üçüncü şahıslara kiraya verilerek maddi ve manevi zarar neden olan otoparklar için de suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Önceki gün eski başkanlardan Erhan Ergil hakkında, kulübe yapılan bağışları kendi alacağıymış gibi gösterdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunan Denizlispor yönetimi, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından kulübe maddi kazanç elde edilmesi için tahsis edilen otoparkların, eski başkanlardan Mehmet Uz döneminde kiraya verilmek suretiyle kulübün zarara uğratıldığı ifade ederek, bu konuda da suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Denizlispor’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada; "14 Mart 2025 tarihinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanının açıklamasındaki beyan esas alınarak, 10 ayda 12 milyon TL otoparklardan gelir elde etmiştir. Ancak 01 Ocak 2020 tarihinde Mehmet Uz tarafından 2 yıllık, 01 Mayı.05.2023 tarihinde 1 yıllık ve 05 Ağustos 2023 tarihlerinde tekrar 1 yıllık olarak, yetkisi dahi olmadan otoparkları kiraya vermiştir. Denizlispor Spor Kulübü bu kiralamalarla maddi ve manevi zarara uğratmıştır. Bu konu ile ilgilide savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır. Bunların devamı gelecektir" denildi.

Kiraya verilmesi tartışma konusu olmuştu

Denizli Büyükşehir Belediyesinin kulübe akar gelir sağlamak amacıyla tahsis ettiği otoparklar, Mehmet Uz döneminde üçüncü şahıslara kiraya verilmişti. Kiralama bedelinin aylık 300 bin lira olduğu açıklanmıştı. Ancak o dönem yaşanan tartışmalarda otopark gelirlerinin kiralama ücretinin çok üzerinde olduğu ve bu nedenle Denizlispor’un zarara uğratıldığı ifade edilmişti.