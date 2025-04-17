Antalya’da düzenlenen Muay Thai Halil Durna Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri’nde Denizli’den katılan sporcular önemli başarılara imza attı. Muhammed Furkan Aydın Türkiye şampiyonu oldu.

11-16 Nisan 2025 tarihleri arasında Muay Thai Halil Durna Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri Antalya’da düzenlendi. Yarışmalara Denizli’den katılan sporcular önemli başarılara imza attı. Muhammed Furkan Aydın, U23 Erkekler Wai Kru kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. Bu önemli başarısıyla altın madalya kazanan Aydın, 22-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında yine Antalya’da gerçekleştirilecek olan Muay Thai Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Bir diğer Denizlili sporcu Mustafa Özelce ise Elit Erkekler Wai Kru kategorisinde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.