Denizli’de yaklaşan yılbaşı öncesi piyasaya kaçak ve sahte içki sokmak isteyen şüphelilere düzenlenen operasyonda 2 şahıs yakalandı. Düzenlenen operasyonda bin 60 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yaklaşan yılbaşı öncesi piyasaya kaçak ve sahte içki sokmak isteyen şüphelilere ve organizasyonlara yönelik operasyonlar aralıksız olarak sürdürülüyor. Emniyet ekiplerinin aldıkları bilgiler doğrultusunda yılbaşı kutlamalarında satmak amacıyla sahte alkol üreten şahıslara karşı operasyon düzenledi. 2 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, şahısların tespit edilen aracında ve evin deposunda eş zamanlı yapılan aramalar neticesinde, toplam bin 60 litre kaçak etil alkol ekipler tarafından ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.