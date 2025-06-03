Denizli’de Hacı Halil Bektaş Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı sergi, resim ve tasarım çalışmalarını bir araya getirerek büyük beğeni topladı. Çevre duyarlılığı, geri dönüşüm ve su tasarrufu temalarının öne çıktığı sergi, 5 Haziran’a kadar ziyaretçilerini bekliyor.

Hacı Halil Bektaş Ortaokulu öğrencileri tarafından ‘Tasarımın Ruhu, Görselin Gücü’ sergisi düzenlenen törenle açıldı. Turan Bahadır Sergi Salonu’nda düzenlenen serginin açılış törenine Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürü Taşkın Osman Yıldız, Hacı Halil Bektaş Ortaokulu Müdür Vekili Burcu Saraç, Üçler İlkokulu Müdürü Mehmet Gençoğlu, öğrenci velileri ve davetliler katıldı. 5 Haziran’a kadar açık kalacak sergide resim öğretmeni Yeliz Turaç, teknoloji tasarım öğretmenleri Ersan Sezer ve Şefika Gedik, gözetiminde öğrenciler tarafından hazırlanan yaklaşık 100 yağlı boya sulu boya tablo, yaklaşık 100 paspartulu resim ve 43 tasarım çalışması sergileniyor. Stantlarını gezen Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, öğrencilerin sergilediği tasarımlarla ilgili bilgi aldı. Sergide en fazla ilgiyi Ceren Durna’nın hazırladığı ‘Geri Dönüşümden Dikey Bahçe’ tasarımı büyük ilgi gördü.

Hacı Halil Bektaş Ortaokulu Resim Öğretmeni Yeliz Turaç, sergi hakkında yaptığı açıklamada; "Okulumuz Denizli’nin en eski eğitim kurumlarından biri. Okul öğrencilerimizle birlikte geçtiğimiz yıl eylül ayından bu yana sergimiz için hazırlık yapıyoruz. Öğrencilerimizin yaptığı resimlerle birlikte geri dönüşüme dikkat çekmek, su tasarrufu ile ilgili öğrencilerimize önemli kazanımlar sağlamak için sergimizin içine tasarım çalışmalarını da ekledik. Öğrencilerimiz, çevreye duyarlı, atıkların ekonomiye kazandırılması, su tasarrufu ile ilgili, hayatı kolaylaştıran tasarımlarını hayal güçlerini kullanarak yaptılar. Ortaya çok güzel eserler çıktı. Sergimize eserleriyle destek veren öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Çok kalabalık, görkemli bir törenle de sergimizi açtık. Sergimiz 5 Haziran tarihine kadar açık kalacak. Tüm sanatseverlerimizi, tasarım meraklılarını sergimize davet ediyorum" dedi.