Denizli Büyükşehir Belediyesi ve AIESEC Denizli iş birliğiyle hayata geçirilen “Global Classroom” projesi kapsamında, gençlerin İngilizce konuşma becerilerini geliştirmeleri ve farklı kültürlerle tanışmaları amacıyla özel bir program başlatılıyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi ile AIESEC Denizli iş birliğinde düzenlenen “Global Classroom” projesi, gençleri farklı kültürlerle buluştururken İngilizce konuşma becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Yabancı gönüllülerin katılımıyla gerçekleşecek olan bu özel program, yaz döneminde gençler için hem eğitici hem de eğlenceli bir fırsat sunacak. 14 Temmuz’da başlayacak olan program, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde 6 hafta boyunca devam edecek. Hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri, saat 11.00 ile 15.00 arasında gerçekleşecek etkinliklerde, 25 yabancı gönüllü genç, Denizlili gençlerle bir araya gelecek.

DENİZLİLİ GENÇLER HEM DİLİNİ HEM DE SOSYAL BECERİLERİNİ GELİŞTİRECEK

Katılımcılar, İngilizce konuşma kulüpleri, kültürel paylaşım atölyeleri, yaratıcı drama, oyunlar ve daha birçok interaktif etkinlikle hem dil pratiği yapacak hem de sosyal becerilerini geliştirme fırsatı bulacak. Proje, gençlerin küresel farkındalık kazanmalarını ve dünya vatandaşlığı bilinciyle hoşgörü ve empati değerlerini benimsemelerini amaçlıyor. Program, yaş gruplarına göre oluşturulacak katılımcı gruplarıyla gerçekleştirilecek. Son başvuru tarihi 11 Temmuz 2025 olarak belirlenirken, başvurular denizli.bel.tr adresi üzerinden yapılacak. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra katılımcılar, telefonla arama ya da mesaj yoluyla bilgilendirilecek. Ayrıca detaylı bilgi almak isteyenler için 0258 280 21 11 numaralı iletişim hattı hizmet verecek.