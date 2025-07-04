Gıda güvenliği kapsamında Denzili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ekmek fırınlarına yapılan denetimlerde; hijyen kuralları, üretim standartları başta olmak üzere birçok hususun uygunluğu denetlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü mevzuatları gereğince, halkın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşımını sağlamak amacıyla, Denizli’de ekmek fırınlarına yönelik denetimler sıklaştırıldı. Gıda güvenliği kapsamında Denzili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan ekmek fırını denetimlerde; üretim standartları, etiket uygunluğu, hijyen kuralları ve personel temizliği gibi birçok kriter titizlikle incelendi.

Denetim çalışmalarına Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, bizzat katılarak sahada incelemelerde bulundu. Denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Çınar; "Amacımız, halkımızın kaliteli, sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamaktır. Sofralarımızın vazgeçilmezi olan ekmek ve diğer unlu mamullerin, temiz ve hijyenik ortamlarda üretilmesi büyük önem taşıyor. Bu tür işletmelerde yapılacak en küçük hata, insan sağlığını ciddi şekilde etkileyebilir. Bu nedenle ekiplerimiz, denetim çalışmalarını büyük bir hassasiyetle yürütüyor" ifadelerini kullandı.

Denetimlerde eksiklik tespit edilen işletmelere, belirli bir süre içinde bu eksiklikleri gidermeleri için uyarı yapıldığı, sürenin sonunda ise takip denetimlerinin gerçekleştirileceği belirtildi. Eksikliklerini tamamlamayan işletmelere ise gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı vurgulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda güvenliği ve halk sağlığını koruma amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetim ve kontrollerin ilgili mevzuatlar çerçevesinde aralıksız olarak sürdürüleceğini duyruldu.