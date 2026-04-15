Denizli, narkotikle mücadelede bölge toplantısına ev sahipliği yaptı. İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik ve Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger'in teşrifleri Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Urhal, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Jandarma Kıdemli Albay Güven Öngören, bölge illerin emniyet müdürlerinin ve narkotik suçlarla mücadele şube müdürlerinin katılımlarıyla 'Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı Bölge Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda; narkotik suça zemin hazırlayan unsurların ortadan kaldırılması ve gerekli önlemlerin alınması, narkotik madde imalatı, kaçakçılığı, kullanımı, özendirilmesi ve bu alanda ilgili kamu ya da özel kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde iş birliği çalışmaları yürütülmesi ve Türkiye'nin stratejik konumu nedeniyle karşı karşıya kaldığı risklerin önlenmesi gibi hususlar ele alındı.

'Gençlerimizi bu riskten uzak tutmak zorundayız'

Toplantının açılışında konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, narkotik suçların son dönemde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de can yakıcı sonuçlara neden olduğuna dikkat çekerek tüm illerde bu problemin çözümü için yoğun bir mücadelenin sürdürüldüğüne değindi ve şu ifadeleri kullandı. Vali Köşger; 'Narkotik suçlarla mücadelede belirli bir mesafe alındığını görmek mümkündür. Türkiye Cumhuriyeti cezaevlerinde narkotik suçlardan hükümlü bulunanlar önemli bir oranı teşkil etmektedir. Bu da sorunun ne denli ciddi ve can yakıcı olduğunu ortaya koymaktadır. Aynı zamanda bu tablo, narkotik suçlarla mücadele eden güvenlik güçlerimizin önemli bir başarısını da göstermektedir. Ancak yalnızca kolluk tedbirleriyle bu sorunun üstesinden gelmek mümkün değildir. Nitekim ifade edildiği üzere, çok katmanlı ve kapsamlı bir sorunla karşı karşıyayız. Bir yandan suçla mücadele ederken, diğer yandan bağımlı bireylerin rehabilitasyonu da ayrı bir zorluk alanıdır. Bağımlılıktan kurtulma oranlarının oldukça düşük olması, bu mücadelenin ne kadar güçlü bir irade gerektirdiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu nedenle en doğru yaklaşım, gençlerimizi daha en başından bu tehlikeyle hiç karşılaştırmamaktır. Özellikle ergenlikten genç yetişkinliğe uzanan o kritik süreçte, gençlerimizi bu riskten uzak tutmak zorundayız. Çünkü ülkemizin en büyük gücü; iyi yetişmiş, eğitimli ve sağlıklı genç nüfusudur.' dedi.

Konuşmasında, gözlemlerine dayanarak Türk aile yapısına ve genç nüfusuna yönelik sistematik bir yozlaştırma çabasının varlığına dikkat çeken Vali Köşger, 'Uyuşturucu maddelerin daha erişilebilir hale getirilmesi, içeriklerinin değiştirilmesi ve sentetik türevlerle yaygınlaştırılması gibi yöntemlerle gençlerimizin hedef alındığına ve bu durumun, ülkemizin en büyük zenginliği olan genç nüfusu bir avantaja değil, bir soruna dönüştürmeyi amaçlayan stratejik bir tehditdir.' şeklinde ifade etti.

'Narkotikle mücadele ülkemizin en öncelikli konularından biridir'

Suç örgütlerinden bir adım önde hareket edebilmenin, önleyici ve kapsamlı politikalar geliştirmenin büyük önem taşıdığına değinen Vali Köşger, bu ifadede, Denizli'deki toplantının önemli bir vesile olacağına inandığını belirterek, 'İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'nin de ifade ettiği üzere, narkotikle mücadele bu yıl ülkemizin en öncelikli konularından biridir. İnşallah bu can yakıcı sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarmak bizlere nasip olur. Bu toplantının da bu hedefe ulaşmada önemli bir aşama olacağına inanıyorum.' ifadelerini kullandı.

Vali Köşger'in konuşmasından sonra İçişleri Bakan Yardımcısı Çelik'de narkotikle mücadeleye dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Toplantı, suç gelirleri ile mücadeleye dair sunum, İçişleri Bakanlığı ile diğer bakanlıklar arasında yapılan iş birliği protokollerine ilişkin sunumlar ve bölge toplantısına katılım sağlayan 10 İl Emniyet Müdürü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürleri'nin konuşmaları ile devam etti.