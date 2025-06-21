Denizli’de Dünya Yoga Günü kapsamında Çamlık Parkında düzenlenen etkinlikte, 300 kadın aynı anda yoga yaptı.

Denizli’de bir belediye tarafından "Dünya Yoga Günü" kapsamında düzenlenen yoga etkinliği, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Çamlık Parkı’nda gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 300 kadın katıldı. Etkinliğe yoga kurslarına katılan kadın kursiyerlerin yanı sıra yoga yapmaya ilgi duyan vatandaşlar da katıldı.

Doğayla iç içe bir atmosferde gerçekleştirilen toplu yoga çalışmasında, katılımcılar uzman eğitmenler eşliğinde hem bedensel hem de zihinsel farkındalık kazanma fırsatı buldu. Katılımcılar, günün stresinden uzaklaşıp kendilerine zaman ayırmanın mutluluğunu yaşarken, etkinlik sonunda memnuniyetlerini dile getirdiler. Dünya Yoga Günü vesilesiyle düzenlenen bu etkinlik ile farkındalık oluşturulurken katılımcılara keyifli ve sağlıklı bir deneyim sunuldu.