Denizli Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yürütülen Yeşil OSB Sertifikasyonu sürecini başarıyla tamamlayarak, sanayide sürdürülebilir dönüşümün öncülerinden olmayı başardı.

2008 yılında Çevre ve Orman Bakanlığınca "En Çevreci OSB" seçilerek ‘Çevre Beratı’ ile ödüllendirilmiş olan Denizli Organize Sanayi Bölgesi, 2021 yılında ise TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesini bünyesine dahil etmişti. Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakma hedefiyle çalışmalarını ve projelerini sürdüren Denizli OSB, bu kapsamda Yeşil OSB başvurusu yapmıştı. Başvuru aşamalarını tamamlayan Denizli OSB’de 5-6 Aralık 2024 tarihlerinde TSE Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı gözetiminde "Yeşil OSB Belgelendirme" denetimi gerçekleştirildi.

Denetim hazırlık çalışmaları kapsamında, Bölge Müdürlüğü içerisindeki tüm birimlerin Yeşil OSB çalışmaları raporlandı. Ayrıca, TSE tarafından özel olarak belirlenen 40 kriter için "Yeşil OSB" analiz çalışması yapılarak 217 bölge firması çalışmaya dahil edildi.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Yeşil OSB uygulamaları kapsamında, çevresel, ekonomik, sosyal ve idari açıdan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca belirlenen kriterleri yerine getirerek 2 gün süren denetimleri başarıyla tamamladı.

Denizli OSB, Yeşil OSB Sertifikasını alan 18. OSB oldu

Avrupa Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında, Yeşil Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Yeşil Endüstri Bölgesi Sertifikasyon Sistemi’nin uygulanmaya alınmasına yönelik teknik ve idari çalışmaların tamamlanması görevini üstlenen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TSE’nin yürüttüğü ve Dünya Bankası tarafından desteklenen Yeşil OSB Projesi kapsamında süreci başarıyla tamamlayan Denizli Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye’de Yeşil OSB Sertifikası’nı alan 18’inci OSB oldu.

Bu kapsamda Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanlığı’nda tören gerçekleştirildi. Törene Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, TSE Başkanı M. Sami Şahin, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş ile Denizli OSB’nin idari ve teknik yöneticileri katıldı.

Törende Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı’ya, sertifikayı TSE Başkanı M. Sami Şahin ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü takdim etti.

"Bu başarı; sanayicilerimizin çevreye duyarlı üretime olan bağlılığının somut bir göstergesidir"

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı törende yaptığı konuşmada; "Denizli Organize Sanayi Bölgesi, 1975 yılındaki kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği yatırımlar ve yenilikçi çalışmalarıyla istikrarlı bir gelişim sergilemekte; ülkemiz sanayisine önemli katkılar sunmaya devam etmektedir. Toplam 5.500.000 m’lik bir alanda faaliyet gösteren bölgemizde 215 adet sanayi parseli bulunmaktadır. Bu parsellerde üretim yapan firmalar, yıllık yaklaşık 1 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirmekte ve yaklaşık 30.000 kişiye istihdam sağlamaktadır.

Denizli OSB olarak, sanayicilerimize kaliteli, sürdürülebilir ve güvenli hizmetler sunma vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu süreçte, Türk Standartları Enstitüsü’nün rehberliği ve denetimleriyle elde ettiğimiz uluslararası belgeler; sadece bölgemizin rekabet gücünü artırmakla kalmamış, aynı zamanda Türk sanayisinin sürdürülebilir geleceğine de katkı sağlamıştır.

Bugüne kadar elde ettiğimiz sertifikalar: 2002 yılında ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi, 2020 yılında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, 2021 yılında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, 2024 yılında ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi.

Ayrıca, 2024 yılında TSE tarafından ISO 14064 Karbon Ayak İzi Hesaplamamız doğrulanmış; yine aynı yıl Aralık ayında tamamladığımız Yeşil OSB Belgelendirme Süreci, 06 Şubat 2025 tarihinde TSE onayıyla sonuçlanmış ve Yeşil OSB Sertifikamızı almaya hak kazanmış bulunmaktayız. Bu başarı, yalnızca kurumumuzun değil, aynı zamanda Denizli OSB’de faaliyet gösteren tüm sanayicilerimizin çevreye duyarlı üretime olan bağlılığının da somut bir göstergesidir. Bu süreçlerin her birinde Türk Standartları Enstitüsü’nün kıymetli katkıları, rehberliği ve iş birliği bizler için son derece anlamlıdır. Sunduğunuz destek sayesinde, Denizli OSB olarak sanayicilerimizi daha rekabetçi, daha çevreci ve daha güvenli bir geleceğe taşımaya devam ediyoruz. Bu vesileyle, şahsım ve Denizli Organize Sanayi Bölgesi adına sizlere içten teşekkürlerimi sunar; iş birliğimizin artarak devam etmesini temenni eder, saygılarımı sunarım" ifadelerine yer verdi.