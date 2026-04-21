Denizli İl Koordinasyon Kurulu 2026 Yılı I. Dönem Değerlendirme Toplantısı, Vali Yavuz Selim Köşgee başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Denizli genelinde yürütülen yatırım ve projeler ele alındı. Vali Köşger, 2026 yılı yatırım projelerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, kurumlar arası koordinasyon ve iş birliği içerisinde yürütülecek çözüm odaklı çalışmaların ilin kalkınması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Vali Köşger'in konuşmasının ardından, ilgili kurumların bölge ve il müdürleri tarafından sunumlar yapıldı. Sunumlarda, devam eden projelerin mevcut durumu değerlendirilirken, uygulama sürecinde karşılaşılan sorunlar ve kurumlar arası koordinasyon gerektiren konular soru-cevap yöntemiyle kapsamlı şekilde ele alındı.