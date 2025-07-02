Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli’nin Haziran ayı ihracat rakamları ve ekonomik gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Haziran ayı ihracat rakamları hakkında bilgi veren DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Ülkemiz ihracatı haziranda yüzde 8 artışla 20,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Denizli ihracatı Haziran ayında yüzde 3,1 artışla 347 milyon dolar oldu. Denizli İhracatçılar Birliği’nce kayda alınan ihracat ise yüzde 0,7 azalışla 255 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde ise Denizli ihracatı yüzde 8,7 artışla 2 milyar 294 milyon dolar seviyesini geride bıraktı. Böylelikle, ülke genelinde 9’uncu sıradaki konumumuzu koruduğumuzu görüyoruz. 2024 yılının süregelen etkilerine rağmen, 2025’in ilk yarısında ihracatımızı artırmayı başardık" dedi.

Haziran ayında Denizli’nin ön plana çıkan sektörel görünümü

Tekstil, elektrik-elektronik, demir-demir dışı metaller, tarım ve madencilik hakkında artış ve azalışları aktaran DENİB Başkanı Memişoğlu, "İlimizin tekstil-konfeksiyon ihracatı yüzde 1,5 azalışla 96 milyon dolar, elektrik-elektronik ihracatı yüzde 9,4 artışla 70 milyon dolar, demir-demir dışı metaller ihracatı yüzde 1,2 azalışla 54 milyon dolar, tarım ihracatı yüzde 23 artışla 26 milyon dolar, madencilik ihracatı yüzde 10 artışla 22 milyon dolar oldu. Haziran ayında iklimlendirme sanayii sektöründe yüzde 315, fındık ve mamullerinde yüzde 81, makine ve aksamları sektöründe yüzde 41 ve otomotiv endüstrisinde yüzde 37 ile dikkat çeken artışlar kaydedildi" ifadelerini kullandı.

Denizli ihracatında lider İngiltere

Haziran ayında yapılan ihracatı ülkeler bazında sıralayan DENİB Başkanı Memişoğlu, "İlimiz ihracatında lider konumda olan İngiltere’ye ihracatımız Haziran ayında yüzde 4 azalışla 49 milyon dolar olarak kaydedildi. İlimiz ihracatında ikinci sıraya yerleşen İtalya’ya ihracatımız yüzde 0,3 azalışla 32 milyon dolar oldu. İlimiz ihracatında üçüncü sırada olan ABD’ye ihracatımız yüzde 14 azalışla 29 milyon dolar olurken; ardından gelen Almanya’ya olan ihracatımız yüzde 0,3 azalışla 26 milyon dolar oldu. İlimiz ihracatında beşinci sırada yer alan Fransa’ya ihracatımız ise yüzde 6 artışla 15 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi.

‘2024 Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Araştırması’ yayımlandı

TİM tarafından açıklanan "Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Araştırması-2024" listesinde, Denizli’den 24 firmanın olmasından gurur duyduklarını belirten Memişoğlu, "Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Araştırması-2024" listesinde Denizli’de üretimi ve yatırımı bulunan 24 firmamızın yer alması, kentimizin üretim gücünü, küresel pazarlardaki rekabetçiliğini ve sürdürülebilir ihracat vizyonunu açıkça ortaya koyuyor. Bu başarı, yalnızca rakamsal bir veri değil; aynı zamanda Denizli iş dünyasının emek, inovasyon ve istikrarla şekillendirdiği bir başarı hikâyesidir. Tekstil, kablo, bakır ürünleri ve gıda gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımız, dünyanın dört bir yanına Türk malı kalitesini ulaştırıyor. DENİB olarak bizler, ihracatçılarımızın yolculuğunda her zaman yanlarında olmaya, yeni pazarlara erişimde rehberlik etmeye ve Denizli’nin ihracatını daha da yukarılara taşımaya kararlıyız. İnanıyoruz ki sonraki yıllarda bu listeye çok daha fazla Denizlili firmamız dahil olacak. Ülkemiz ihracatının lokomotiflerinden biri olan Denizli, dün olduğu gibi bugün ve yarın da ülkemiz ekonomisine güçlü katkısını sürdürmeye devam edecek" şeklinde konuştu.

"Haziran ayı jeopolitik gerilimin tırmandığı bir ay oldu"

İran- İsrail savaşı nedeniyle Küresel ekonomide yaşanan sorunları dile getiren Memişoğlu, "İran-İsrail savaşı sebebiyle İran’ın Hürmüz Boğazını kapatması küresel ekonomide endişelerin artmasına neden oldu. Bilindiği üzere, Dünya genelinde petrol tüketiminin yaklaşık olarak yüzde 20’si bu Boğaz üzerinden taşınıyor. Küresel enerji için hayati öneme sahip olan Hürmüz Boğazı, OPEC ülkelerinin de kullandığı bir deniz geçidi. Tüm bu gelişmeler navlun fiyatlarının, nakliye sigorta primlerinin ve petrol fiyatlarının artmasına neden oldu. Ülkemiz açısından bakıldığında; enerji ithalatının büyük ölçüde deniz yoluyla gerçekleştirilmesi, sanayi sektörlerinde yaşanacak maliyet artışları ile artan enerji fiyatlarının enflasyon ve cari açık üzerinde oluşturacağı baskı, söz konusu savaşın Türkiye ekonomisine olan başlıca etkileri arasında yer alıyor diyebiliriz" dedi.