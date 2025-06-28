Denizli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması amacıyla 2025 yılı asfalt sezonunu başlattı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri birinci ve ikinci kat sathi kaplama olmak üzere kırsalda toplam 200 kilometrelik asfalt çalışması gerçekleştirecek.DENİZLİ (İGFA) - Yeni asfalt dökümü yapılacak yollarda genişletme kot düzenlemesi ve sert virajlarda yumuşatma işlemlerinin tamamlanmasının ardından ekipler kent genelinde çalışmalara başladı. Çalışmalar kapsamında özellikle kırsal mahallelerdeki ulaşım altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Denizli’nin 19 ilçesinde gerçekleştirilecek asfaltlama faaliyetleriyle hem şehir içi hem de kırsal bölgelerde yaşam kalitesinin artırılması planlanıyor. İlk etapta Yeniköy- Küçükdere, Irlıganlı-Güzelpınar ve Buldan Türlübey-Alacaoğlu güzergahlarında sathi kaplama asfalt çalışmaları başladı.

“Hedefimiz ulaşımda konfor ve güvenliği artırmak”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, ulaşım altyapısını güçlendirmek için kent genelinde seferberlik başlattıklarını belirterek, “Halkımızın daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat etmesi en büyük önceliğimiz. Asfalt sezonuyla birlikte hem şehir merkezinde hem de kırsalda yaşayan hemşehrilerimizin hayat kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Her ilçemizde ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmalarımızı hızla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.