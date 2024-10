Denizli Büyükşehir Belediyesi, Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun göreve başlamasından bu yana kent genelinde 263 bin metrekare beton parke taşı döşemesini tamamladı. Acil ihtiyaç olan mahallelere beton parke taşı döşeme işleminin devam edeceğini belirten Başkan Çavuşoğlu, “Hedef 1 milyon metrekare beton parke taşı” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun göreve gelir gelmez 19 ilçe ve bağlı mahallelerinde ihtiyaç olan bölgelerde başlattığı beton parke taşı döşemesi tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda 1 Nisan’dan bu yana kent genelinde 263 bin metrekare beton parke taşı döşeme işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin kısa süre içerisinde ihtiyaç olan mahalle ve bölgelere yatırımlarının süreceği ve 2025’in ilk çeyreğine dek 1 milyon metrekare beton parke taşı döşeme işleminin tamamlanacağı kaydedildi.

Halkımızın konfor ve mutluluğu için

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu Denizli halkının daha rahat, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için her alanda gayret ettiklerini ifade ederek, acil ihtiyaç olan yerlerde beton kilit parke taşı döşemelerinin hız kesmeden sürdüğüne dikkati çekti. Başkan Çavuşoğlu, vatandaşların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade ederek, “İstiyoruz ki şehrimizin her köşesinde halkımızın neye ihtiyacı varsa koşalım ve o talepleri yerine getirelim. İmkanlarımız doğrultusunda her türlü ihtiyaca yanıt vermeye gayret ediyoruz. Acil ihtiyaç olan bölgelerde hızlı bir şekilde aksiyon alıp, halkımızın talebine olumlu bir şekilde yanıt veriyoruz. Halkımızın konfor ve mutluluğu için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hedef 1 milyon metrekare beton parke taşı” ifadelerini kullandı.