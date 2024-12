Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Dr. Figen Gürsoy’un ‘İnsan Dünyadır Minyatürlerle Yaşar Kemal’in Bütün Kitapları’ adlı minyatür sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Her zaman olduğu gibi sanatla barışan, sanatın her rengini bir araya getirebilen bir şehir hayalimiz de var” dedi.

Türk Edebiyatının çınarı Yaşar Kemal’in 57 eserini beş sene içerisinde minyatür sanatına yansıtan Dr. Figen Gürsoy’un ‘İnsan Dünyadır Minyatürlerle Yaşar Kemal’in Bütün Kitapları’ adlı İnsan Dünyadır temalı Minyatür Sergisi, Denizli Büyükşehir Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu’nda açıldı. Serginin açılışına, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı, Yaşar Kemal Vakfı Temsilcisi Prof. Dr. Kenan Mortan, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bartal, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mehmet Selçuk, sanatseverler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“Sanatın her rengini buluşturan Denizli hayalimiz var”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sanat şehri Denizli’ye yakışan bu sergide emeği geçen başta Dr. Figen Gürsoy ve açılışa katılan herkese teşekkür etti. Başkan Çavuşoğlu, “Biz istiyoruz ki bu şehirde herkesin yüzü gülsün, mutlu olsun. Sanatla uğraşmak isteyen de bir parça bulsun, tarımla uğraşmak isteyen de, sokakta gezmek isteyen de, genci de yaşlısı da, kadını da erkeği de, her siyasi görüşteki arkadaşımız da, Kürt’ü de Türk’ü de Çerkez’i de Laz’ı da herkesin kendini bulduğu bir şehir yaşatalım istiyoruz. Her zaman olduğu gibi sanatla barışan, sanatın her rengini bir araya getirebilen bir şehir hayalimiz de var. Daha keyifli güzel günlerde sanatın daha çok anlaşılabildiği ve sanatla uğraşanların yargılanmadığı güzel bir Türkiye’de buluşalım” diye konuştu.

“Yaşar Kemal sevgisi buluşturdu”

Yaşar Kemal’in eserlerini minyatür sanatıyla buluşturan Dr. Figen Gürsoy ise, “Bizi burada Yaşar Kemal sevgisi ve İnsan Dünyadır sergisi buluşturdu. Bu serginin ilki İzmir’de, ikincisi Eskişehir’de, üçüncüsü Bandırma’da açıldı. Denizli dördüncü adresimiz. Yaşar Kemal ardında 57 kitaptan oluşan muazzam bir hazine bıraktı. Ve o hazine yaşamın içinde iyi, doğru, güzel her ne varsa hepsine dair sevgiyi, barışı, umudu aşılayan cümlelerle doluydu. Ben Yaşar Kemal’in tertemiz düşünce dünyasının bizlerin temiz dünyalarıyla birleşerek gelecek kuşaklara güç, güven ve güzellik olarak aktarılması için bir yükümlülüğümüz var diye düşünüyorum. Ben tam da bu yükümlülükle dört yılımı, toplam sergilerle birlikte beş yılımı ortaya koyarak bu seriyi tamamladım. Bize bu imkanı sunan Yaşar Kemal’in kıymetli eşi Ayşe Semiha Baban’a, Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu ve emek verenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yaşar Kemal Vakfı Temsilcisi Prof. Dr. Kenan Mortan da, Yaşar Kemal adının yaşamasının kuşaklarca oluşması ile mümkün olabileceğini belirterek, bu özel sergiye emek veren Dr. Figen Gürsoy ile ev sahipliğini yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Konuşmaların ardından Başkan Çavuşoğlu ve beraberindekiler, Yaşar Kemal’in 57 eserinin minyatür sanatıyla yorumlandığı, Dr. Figen Gürsoy’un eserlerinden oluşan sergiyi tek tek inceledi. Sergi 31 Aralık’a dek Turan Bahadır Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.