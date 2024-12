Merkezefendi Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye’nin sevilen radyocusu Nihat Sırdar’la “90’lar Kafası” DJ performansı Denizlililere unutulmaz bir akşam yaşattı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Yeni yılın coşkusunu, enerjisini ve heyecanını Merkezefendimizde ve Denizlimizde yaşatmak istedik” dedi.

Kültür ve sanat etkinliklerine devam eden Merkezefendi Belediyesi, yeni yıl öncesi özel bir etkinlik daha gerçekleştirdi. Türkiye’nin sevilen radyo programcısı Nihat Sırdar "90’lar Kafası” DJ performansıyla Denizlililer ile buluştu. Merkezefendi Kültür Merkezi’ndeki etkinlik, yeni yıl öncesi katılımcılara nostaljik bir gece sunarak büyük ilgi gördü. Yoğun katılım gösteren vatandaşlar, 90’lı yılların hafızalardan silinmeyen şarkıları ile doyasıya eğlendi. Alanı dolduran Denizlililer, Sırdar’ın çaldığı 90’lar müziğiyle coştu, eski şarkılara eşlik etti ve unutulmaz bir gece yaşadı. Etkinliğe Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı.

“Her yeni, yıl yeni umutlar ve yeni hayallerdir”

Yeni yılın sağlık, barış ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunan Başkan Doğan, “Harika görünüyorsunuz. Yeni yılın coşkusunu, enerjisini ve heyecanını Merkezefendimizde ve Denizlimizde yaşatmak istedik. Şu an burada bir ilki gerçekleştiriyoruz. Her yeni yılda çok heyecanlanıyorum. Çünkü her yeni yıl yeni umutlar ve yeni hayallerdir. Bir nebze olsun yüzünüzü güldürmek, eğlenmenizi sağlamak istiyoruz. Nihat Sırdar ile “90’lar Kafası”nda, 90’lı yılların en sevilen şarkıları ile hep birlikte unutulmaz bir akşam yaşadık. Performansıyla içimizi ısıtan Nihat Sırdar’a, enerjileriyle bu güzel akşamı aydınlatan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Şeniz başkanımızın emeği çok büyük”

Denizli’nin kültür ve sanat şehri olduğunu belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Bu şehrin bu kadar güzel ve keyifli olmasında, bugünlerde birlikte bu yolculuğu yapıyor olmamızda Şeniz Başkanımızın emeği çok büyük. Emekleri için kendisine, bu güzel geceye eşlik ettiğiniz için de sizlere çok teşekkür ediyorum. Herkesin mutlu olduğu, herkesin daha da keyif aldığı bir şehir için çalışıyoruz. Yeni yıl hepimize güzellikler getirsin” ifadelerini kullandı.