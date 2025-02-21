Ankara’nın gözde gezi alanlarından Göksu Parkı, yağan karla birlikte kartpostallık bir manzaraya büründü. Kışın beyaz örtüsüyle süslenen parkta en dikkat çeken misafirler ise martılar oldu.

Göl çevresinde toplanan martılar, yağış boyunca adeta karın tadını çıkardı. Kimileri kanatlarını hafifçe çırparak kar tanelerini izlerken, kimileri göl kıyısında yürüyerek beyaz örtüyü keşfe çıktı. Vatandaşlar, martıların bu sevimli halleri karşısında bol bol fotoğraf ve video çekerek bu anları ölümsüzleştirdi.

Kar yağışının ardından Göksu Parkı, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen Ankaralıların uğrak noktası haline geldi. Martıların kış manzarasıyla buluştuğu bu anlar, izleyenlere keyifli görüntüler sundu.