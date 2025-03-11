Mersin’de bir anlık dalgınlık sonucu telefonunu düşüren kişinin imdadına, dalgıç itfaiye eri yetişti. Denize dalan itfaiye eri, tek seferde telefonu buldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Çamlıbel Balıkçı Barınağı civarında gezen Cihan Gündüz, bir anlık dalgınlık sonucu eline bulunan telefonunu denize düşürdü. Cep telefonu suya gömülen Gündüz, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bağlı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Amirliği’nde görevli dalgıç, tek dalışta cep telefonuna ulaşarak denizden çıkardı.

Kısa sürede tekrar telefonuna kavuşan Gündüz, ekiplere teşekkür etti.