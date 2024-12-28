Bursa’nın Mudanya ilçesinde 6 gün önce denizde kaybolan 59 yaşındaki adam Ayazma sahilinde ölü bulundu.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde 22 aralıkta kaybolan 59 yaşındaki R.O., için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Ekiplerin 6 gündür aradığı adam Marmara Denizi’nin Mesudiye Sahili’ne yakın bölgesinde vatandaşlar tarafından bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sahil güvenlik ekipleri, hareketsiz şekilde suda duran adamı kıyıya çıkardı. R.O.’ya ait olduğu tespit edilen ceset Bursa Adli Tıp Morguna gönderildi.