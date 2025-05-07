Günlük hayatın yoğun temposu, tatil planlamasını çoğu zaman ikinci plana itebiliyor. Ancak gelişen dijital çözümler, bu süreci daha kolay ve erişilebilir hale getiriyor.İSTANBUL (İGFA) - Deniz tutkunu bir ekipten doğan ferry724.com, 25 yıla yakın profesyonel denizcilik tecrübesiyle deniz severleri unutulmaz bir yolculuğa davet ediyor. Güvenli, konforlu ve hayal gücünüzü aşan bir tatil deneyimi sunmayı amaçlayan platform, lüks gemi turlarını denizle buluşmanın en keyifli haliyle birleştiriyor. Feribot bileti ile otel rezervasyonunu tek platformda buluşturarak tatil planlamasını zahmetsiz hale getiriyor. Özellikle deniz yolculuğunu sevenler için tasarlanan bu yenilikçi platform hem hızlı hem güvenli bir tatil başlangıcını mümkün kılıyor.

Aynı anda hem ulaşım hem konaklama planı yapanlar için geliştirilen Ferry724.com, kullanıcıların sadece tarih, liman ve otel seçerek saniyeler içinde tatilini şekillendirmesini sağlıyor. Bu entegrasyon sayesinde hem zaman kazanılıyor hem de tatil planı daha güvenli ve konforlu hale geliyor.

YUNAN ADALARI'NA KOLAY VE EKONOMİK SEYAHAT SEÇENEKLERİ

Ferry724.com, İDO'nun web sayfasında hizmet veren tek firma olarak, Yunan Adaları'na yönelik konaklamalı programlar sunuyor. Fethiye-Rodos, Seferihisar-Samos ve Kuşadası-Samos gibi popüler destinasyonlar ile 1, 2 veya 3 gece kombinasyonu sunarak, tatilciler için farklı seçenekler yaratıyor. Bu cazip fiyatlarla sunulan otel konaklamalı ve transfer dahil özel programlar, yoğun talep alıyor. Gelişmiş dijital altyapısı sayesinde, tatilciler sadece birkaç tıklama ile Yunan Adaları’na olan yolculuklarını güvenle planlayabiliyorlar.

Sea Genesis Group Kurucusu Ahmet Yazıcı, “Deniz ulaşımı artık sadece bir yerden bir yere gitmek değil, bir tatil deneyiminin başlangıç noktası. Biz bu yolculuğu sadeleştiriyor, hızlandırıyor ve keyifli hale getiriyoruz. Ferry724.com da bu vizyonun bir parçası.” dedi.