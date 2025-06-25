Bodrum Belediyesi tarafından "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla 11 yıldır düzenlenen Deniz Dibi Temizliği Yalıkavak’ta devam etti.

Bodrum’un mavisini korumak ve deniz kirliliğine dikkat çekmek amacıyla büyük bir titizlikle sürdürülen Deniz Dibi Temizliğinin 7. etabı Yalıkavak’ta devam etti.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla gönüllü dalış ekibi tarafından denizleri atıklardan arındırma amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe Yalıkavak Mahalle Muhtarı Ali Çınar ile belediye personelleri katıldı.

Deniz Dibi Temizliği kapsamında gönüllü dalış ekibi tarafından denizden 161 kilogram atık çıkarıldı. Çıkarılan atıklar Yalıkavak Belediye Kafe önünde sergilendi ve ardından geri dönüşümü yapılmak üzere 1. Sınıf Atık Merkezine götürüldü.

Deniz Dibi Temizliği etkinliği için Bodrum Belediyesine teşekkür eden Yalıkavak Mahalle Muhtarı Ali Çınar, "Denizlerimiz gerçekten halkımız tarafından kirletiliyor. Denizden çıkan bu şişeler, tenekeler gerçekten çok üzücü. Vatandaşlarımızı buradan uyarmak istiyorum; denizlerimizi temiz tutalım. Denizler hepimizin. Lütfen denize hiçbir şekilde çöp, şişe, teneke atmayalım çünkü bu hepimizin zararına oluyor" dedi.

Deniz Dibi Temizliğinin 8. etabı 2 Temmuz Çarşamba günü Gündoğan Sahili’nde devam edecek.