Burdur’un Bucak ilçesinde, kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğü bulunan kişilerin sosyal sorumluluk kapsamında yaptığı çalışma vatandaşların takdirini topladı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Bucak Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlüler, sağlık sorunları nedeniyle evinden çıkmakta zorlanan vatandaşlara ücretsiz tıraş hizmeti veriyor.

Proje kapsamında belirlenen vatandaşların evlerine giden yükümlüler, kişisel bakım hizmeti sunarak hem sosyal sorumluluk bilinci kazanıyor hem de ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. Uygulamadan memnun kalan vatandaşlar, verilen hizmetin kendileri için çok anlamlı olduğunu belirterek yetkililere teşekkür etti.

Yetkililer, bu tür çalışmaların toplumda dayanışma ve yardımlaşma duygusunu pekiştirdiğini belirterek uygulamanın önümüzdeki dönemde farklı alanlarda da sürdürüleceğini ifade etti.