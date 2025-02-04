Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı, Alaşehir Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Delemenler Mahallesi Güzle İlkokuluna denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından bakım ve onarım yapıldı.

Yarıyıl tatilinde Alaşehir Belediyesinin malzeme desteği, Denetimli Serbestlik Yükümlülerinden işçilik desteği ile Güzle İlkokulu bakım ve onarımdan geçirilerek, eğitime hazırlandı.

Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde kamu hizmetinde çalışan yükümlülerin işgücünden yararlanmak suretiyle ara tatil döneminde Delemenler Mahallesi Güzle İlkokulunda bakım onarım faaliyetleri yapıldı. Bakım onarım çalışmalarında okulun iç ve dış cephe badanası, çevre duvar onarım ve badanaları yapılırken, okul sıraları onarıldı, zımparalanıp, verniklendi. Okul bahçesine parke taş döşendi. Okulun bakım ve onarımı tamamlandıktan sonra Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay, Alaşehir Belediye Başkan Yardımcıları Muammer İbişoğlu, Erol Kacar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, Alaşehir Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Karakoç , Delemenler Mahallesi Muhtarı Yasin Ertürk, okul öğretmeni Gizem Yörük, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri ve Denetimli Serbestlik Personelleri ve öğrencilerin katılımıyla açılış töreni yapıldı.

Okulu ziyaret eden Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay, Eğitimin önemine vurgu yaparak, "Eğitim kurumlarının fiziki şartlarının iyileştirilmesinde büyük fayda var. Yapılan çalışmalardan dolayı çok mutlu olduk. Özellikle köy okullarının bakım ve onarımı çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz. Güzle İlkokulunun bakım ve onarım çalışmalarında emeği geçen kurum, kuruluş ve Denetimli Serbestlik yükümlülerine teşekkür ederiz. Bizlerde aynı sıralardan geçtik. Eğitime katkı sağlayan bu güzel çalışmaları yapanları kutluyorum." diyerek öğrencilere birer adet kalem açacağı hediye etti.

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, "Özellikle mahallerde bulunan okullara sahip çıkılması eğitimde kaliteyi artırmaktadır. Okullara sahip çıkılması çocukların ve öğretmenlerin enerjisini yükseltir. Mahalle sakinleri olarak, kurum ve kuruluşlar olarak eğitime katkı sağlayabilmek için destek olmamız gerekir. Burada gördüğümüz işbirliği ve Denetimli Serbestlik Yükümlülerinin emekleri ile ortaya çıkan bu güzellik hepimiz mutlu etti. Hepimizin ortak amacı eğitimde başarıyı yükseltmek. Dolayısıyla burada maddi ve manevi desteği olan herkese teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Okulun bakım ve onarımının tamamlanmasından sonra yapılan törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.