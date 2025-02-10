ASELSAN, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) ile demiryolu sinyalizasyon sistemleri konusunda 75 milyon 50 bin Auro tutarında sözleşme imzalandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin teknoloji devi ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) arasında Demiryolu Sinyalizasyon Sistemleri kapsamında toplam tutarı 75 milyon 50 bin Avro tutarında sözleşme imzalandı.

ASELSAN ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) arasında Demiryolu Sinyalizasyon Sistemleri kapsamında toplam tutarı 75.050.000 Avro olan sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2025 ile 2028 yılları arasında gerçekleştirilecek.????????????????An agreement… pic.twitter.com/GJRZCffdL0— ASELSAN (@aselsan) February 10, 2025

Demir yolu sinyalizasyon sistemlerinin temini için önemli bir işbirliği yapılacak sözleşme kapsamında teslimatların 2025 ile 2028 yılları arasında gerçekleştirileceği kaydedildi.