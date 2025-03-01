Demirözü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yıl boyunca düzenli olarak yaptığı denetimleri Ramazan Ayı öncesi sıklaştırdı. Vatandaşların alışveriş yoğunluğunun yaşandığı Ramazan öncesinde marketlerde de denetim yapan ekipler raflardaki ürünleri kontrol etti.

Zabıta Müdürlüğü, sorumluluk alanında hizmet veren marketlere yönelik etiket ve ürünlerin son kullanma tarihine yönelik denetimlerine Ramazan dolayısıyla hız verdi. Ramazanda alışveriş yoğunluklarının yaşanması ile birlikte sahaya çıkan ekipler, raflardaki ürünlerin etiket ve son kullanma tarihlerini kontrol ederek işyeri sahiplerine uyulması gereken kuralları hatırlatarak bilgi verdi.

Ramazan ayı başında sıklaştırılan denetimlerin düzenli aralıklarla tekrarlanacağını belirten ekipler, tüketicinin korunması kanunu kapsamında ilçe merkezinde faaliyet gösteren marketlerde halk sağlığının korunması ve vatandaşların herhangi bir zarar görmemesi amacıyla esnafları bilgilendirme çalışmalarını da sürdürecek.