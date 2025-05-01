Demirözü İlçe Jandarma Komutanlığı personellerine, ’Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi’ eğitimi verildi.

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen eğitimde, Sosyal Çalışmacı Azize Yalçın ve Hacer Altuntaş tarafından jandarma personellerine bilgilendirme yapıldı. Eğitimde, ’Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Görüşme Teknikleri’ ve ’Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ konuları ele alındı. Düzenlenen eğitimle kadına yönelik şiddete karşı farkındalığın artırılması amaçlandı.