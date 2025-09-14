Manisa’nın Demirci ilçesindeki yüzlerce vatandaş EuroBasket 2025 final maçını belediye hizmet binası önüne kurulan dev ekrandan izledi.

A Milli Basketbol Takımı’nın Almanya ile 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası final müsabakası için Demirci Belediye tarafından hizmet binası alanına dev ekran kuruldu.

Vatandaşlar maç öncesi alana aileleri ile birlikte akın ederek kurulan dev ekrandan final maçı heyecanı yaşadı.

Demirci Belediyesi tarafından vatandaşlara karşılaşma öncesi bayrak hediye edildi.