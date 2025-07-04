Manisa’nın Demirci ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde kullanımı, imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Demirci Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, Demirci ilçesinde ikamet eden İ.K., U.Ç., M.E., S.A., B.T., M.S.T., H.D., A.S. ile Kütahya’nın Simav ilçesinde ikamet eden İ.Y. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.T., M.S.T. ve H.D. savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan İ.Y., U.Ç., M.E., S.A., A.S. ve İ.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.