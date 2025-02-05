Aydın Cephesi Kuva-yi Milliye Komutanı Demirci Mehmet Efe, ölümünün 64’üncü yılında Nazilli Eğriboyun Mezarlığı’nda bulunan mezarı başında anıldı.

Demirci Mehmet Efe’nin aile kabristanlığında gerçekleştirilen programda, Yasin-i Şerif okunup Nazilli İlçe Müftüsü Hakan Türe’nin duasının ardından torunları ve törene katılan protokol üyeleri tarafından Demirci Mehmet Efe’nin kabrine çiçek bırakıldı. Araştırmacı Yazar İbrahim Kiraz, Mehmet Efe’nin hayatına dair yaptığı konuşmaların ardından torunları Demirci Mehmet Efe ile ilgili hatıralarını anlattı.

"Büyük bir vatan hizmeti yaptılar"

Programda konuşan Belediye Başkanı Dr.Ertuğrul Tetik, Efelerin büyük bir vatan hizmeti yaptıklarını ifade ederek, "En büyük Efelerimizden Demirci Mehmet Efe’yi anıyoruz. Onlar ölmediler, bizim hep kalbimizde, gönlümüzde yaşıyorlar. Mustafa Kemal’in askerleriyle birlikte bu bölgede kurtuluş Savaşında başarılı olmamızın en büyük etkenlerinden biri Efelerimizdir. Efelerimiz, askerlerimiz gelmeden önce bu bölgede mücadele ederek müthiş zaman kazandırdılar. Halkımızın yanında oldular. Büyük bir vatan hizmeti yaptılar. Onlar birer vatan hizmetkarlarıdırlar. Ölüm yıldönümlerinde onları anmak bizim için hem bir gurur hem de bir görev" dedi.

Kurtuluş mücadelesinde ve birçok isyanın bastırılmasında üstün hizmet göstermiş, madalya ve övgülere layık görülmüş bir kahraman olan Demirci Mehmet Efe’yi saygı ve gururla andıklarını dile getiren yakınları da konuşmalarında övgü dolu sözler söyledi.

Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen anma törenine Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Nazilli Belediye Başkanı Dr.Ertuğrul Tetik, Jandarma Komutanı J. Yzb. Ahmet Refik Özsoy, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, Demirci Mehmet Efe’nin ailesinden torunu Ayşe Meral Yurteri, Gül Dündar, torunu Mehmet Dündar Demirciefe, diğer yakınları, Araştırmacı Yazar İbrahim Kiraz, efeler ile basın mensupları katıldı.