Deli Group, Çin’in Zhejiang eyaletinin Ningbo şehrinde "İlham Veren İnovasyon" teması altında 2025 Dünya Çapında Ofis Otomasyon Ortakları Konferansı’na ev sahipliği yaptı.

Deli Group, 12 Ekim’de Çin’in Zhejiang eyaletinin Ningbo şehrinde "İlham Veren İnovasyon" teması altında 2025 Dünya Çapında Ofis Otomasyon Ortakları Konferansı’nı gerçekleştirdi. Küresel bir kültür ve teknoloji endüstrisi grubu olan şirket, ekipman ve baskı alanındaki inovasyon trendlerini tartışmak ve küresel iş birliği için yeni fırsatları keşfetmek üzere 70’ten fazla ülke ve bölgeden üst düzey yöneticileri ve yaklaşık 200 seçkin distribütör temsilcisini bir araya getirdi.

Deli Uluslararası İşletme Bölümü Genel Müdürü Charlie Huang, şunları söyledi: "Deli’nin dönüşümü sadece iş alanını genişletmekle ilgili değil, aynı zamanda tüm çalışma ve öğrenme senaryolarında teknolojiyi derinleştirmekle de ilgilidir. Yerelleştirilmiş operasyonları geliştirmek için ürünlere, pazarlara ve yeteneklere yatırımı artırarak, daha geniş bir perspektifle uluslararası pazar stratejimizi ilerleteceğiz."

Fuar, lazer yazıcılar, mürekkep püskürtmeli yazıcılar, öğütücüler, kasalar, akıllı IoT cihazları, kasiyer ödeme sistemleri ve ofis yaşam tarzı ürünlerini kapsayan on profesyonel bölgeye ayrıldı.

Yazıcıların ana kategorisinde şirket, çok sayıda lazer ve mürekkep püskürtmeli yazıcı serisini sergiledi. Dört temel baskı teknolojisinin tamamında uzmanlaşan ve eksiksiz bir ürün matrisi sunduğu belirtilen Çinli şirket, Rosa serisi lazer yazıcılarını öne çıkardı. Bu yazıcılar Bluetooth bağlantısı, kompakt bir tasarım ve yeniden doldurulabilir sarf malzemeleri ile evde kullanım ihtiyaçlarını maliyet kontrolü ile etkili bir şekilde dengeliyor.

Akıllı ofis çözümlerinde akıllı POS sistemleri, çok senaryolu elektrik prizleri ve avuç içi damar izi takip sistemleri, profesyonel yanmaz kasalar ve "Endless Shred" öğütücüler gibi bir dizi akıllı ürünün de yer aldığı etkinlik, şirketin akıllı teknoloji entegrasyonu ve senaryo tabanlı uygulamalardaki sürekli atılımlarını gözler önüne serdi.

Deli Group Başkan Yardımcısı Zhang Lei, konuşmasında şunları vurguladı: "Deli, ’küresel kültür ve teknoloji endüstri grubu’ olarak stratejik konumunu derinleştirmeye devam edecek, teknoloji yoluyla ürün yeniliklerini teşvik edecek ve ortaklıklar yoluyla ekosistem iş birliğini destekleyecektir. Deli’yi dünya çapında saygın bir marka haline getirmek için küresel ortaklarla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."