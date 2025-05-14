Kırklareli’de dün dehşet zincirinde tabanca ile öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Kırklareli’de dün Demircihalil köyü yakınlarında Hacı Türkmen tarafından tabanca ile öldürülen Aysel Solako için Sultan Reyhani Camisi’nde tören düzenlendi. Yakınları cami avlusunda taziyeyi kabul etti. Kılınan namazın ardından cenaze kent mezarlığına defnedildi.

Evi ve aracını yaktı, bir kadını öldürüp intihar etti

Kırklareli’nin Demircihalil köyü yakınlarında yaşanan dehşet olayda, 60 yaşındaki Hacı Türkmen önce evini ve aracını ateşe verdi, ardından 53 yaşındaki Aysel Solako’yu tabancayla vurarak öldürdü ve aynı silahla intihar etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.