Tokat’ın Zile ilçesinde meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Karayün Belen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.K.D. idaresindeki 06 ZAG 68 plakalı Pegueot marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü ile araçta bulunan B.D. ve B.D. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.