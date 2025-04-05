Dedeli Belediyesi ekipleri, havaların ısınmasını fırsat bilerek beldede bahar temizliği çalışması başlattı. İş makineleri ve ekipler dört koldan yol ve kaldırımlarda yoğun olarak çalışıyor.

Dedeli Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri belde genelinde daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak amacıyla kapsamlı bir bahar temizliği seferberliği başlattı. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler mahallelerdeki atıkları düzenli olarak toplarken, yollar temizleniyor, ağaçlar budanıyor, sulama araçları ise cadde ve sokakları yıkıyor. Böylece toz, çamur ve diğer çevresel faktörlerin neden olduğu kirlilik en aza indirilerek, vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda yaşamaları sağlanıyor.

Temiz bir şehir, ancak ortak bilinçle mümkün olabileceğini vurgulayan Dedeli Belediye Başkanı Veysi Durak, "Dedeli Belediyesi olarak hemşerilerimize daha sağlıklı ve temiz bir çevre sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte kapsamlı bir temizlik seferberliği başlattık. Mahallelerimizde temizlik çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Temiz bir ortam, ancak ortak bilinçle mümkün olabilir. Biz üzerimize düşeni yaparken, vatandaşlarımızdan da çevre temizliği konusunda duyarlılık bekliyoruz. Hep birlikte daha temiz bir Dedeli için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.